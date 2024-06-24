Самый быстро разгоняющийся мотоцикл в мире

20:31 2024-06-24
Самый быстро разгоняющийся мотоцикл в мире

Речь идет о реактивном дрэг-байке француза Эрика Тебула, который установил просто невероятный рекорд.

Это произошло 11 сентября 2022 года на треке Santa Pod в Англии, где проходил финал FIM Euro, в Нортгемптоншире. 10 числа был установлен первый, а на следующий день - второй мировой рекорд.

11 сентября Эрик Тебул проехал дистанцию 402 метра за 4,976 секунды. На выходе он показал скорость 467,5 км/ч

Таким образом с места до 100км/ч мотоцикл разгоняется примерно за 0,5 секунды. 160 км/ч он достигает за 0,7 секунды.

Болид Эрика Тибула иначе как ракетой на двух колесах не назовешь.

Силовой агрегат построен по принципу ракетных двигателей подруливания, применявшихся на лунном модуле "Аполлона".

В баллонах - концентрированная перекись водорода. Она подается в активную зону реактивного двигателя. Там на каталитических сетках происходит разложение перекиси, так формируется мощная реактивная струя.

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