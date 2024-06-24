Знакомство с девушкой в Латвии может обернуться для мужчины большим штрафом

23:27 2024-06-24
Знакомство с девушкой в Латвии может обернуться для мужчины большим штрафом

Если мужчина будет слишком назойливо предлагать знакомство или как-то неправильно проявит свое внимание к даме на улице или любом другом месте, то получит штраф в 700 евро.

В Латвии вышел закон, согласно которому знакомство с дамой в форме, неприятной для дамы, может повлечь за собой штраф. Если девушке не понравится, как вы с ней знакомитесь, она посчитает это грубостью или оскорблением, то имеет полное право пожаловаться, и вас за это накажут деньгами.

Дело в том, что такое "непристойное" поведение будет рассматриваться как сексуальное домогательство. Под ним, в свою очередь, понимается нежелательное вербальное, невербальное, цифровое или физическое действие сексуального характера, у которого есть цель задеть человеческое достоинство. Особенно это касается действий, создающих враждебную, унизительную, оскорбительную или неприятную среду.

Правда, непонятно, как будут в таких случаях различать реальное домогательство и простое проявление симпатии.

Кстати, штраф в 700 евро за попытку познакомиться с женщиной/девушкой - это не такое уж страшное наказание для жителей Латвии. К подобным штрафам они тут уже привыкли.

Вот вам примеры: отломал веточку сирени - выплати 350 евро, не убрал за собакой на улице, когда она сходила "по-большому" - выложи 1750 евро. И таких примеров можно привести немало... 

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