Даже местные обитатели Намибии зовут бергдамцев «чёрными людьми»

16:37 2024-06-26
Даже местные обитатели Намибии зовут бергдамцев «чёрными людьми»

Не по цвету кожи, а как раз за ту самую особенность – никогда не мыться. Но при всём своём необычном жизненном укладе, у представителей данного племени свои представления о должной гигиене.

«Чёрные люди» очень тщательно чистят свои зубы специальными расщеплёнными деревянными палочками после каждого приёма пищи.

Так тщательно, что если бергдамец живёт достаточно долгую жизнь, он полностью стирает передние зубы к старости.

Боязнь воды кроется в религиозных представлениях этого дикого народа. И разгадка скрывается в том, что все представители племени бергдамы – обычные огнепоклонники, которые считают любое пламя священным.

Любое разведение костра – тщательно регламентированный и распланированный ритуал, который выполняют исключительно мужчины.

А кто «главный враг» огня: Конечно же – вода.

Именно поэтому, чтобы не погасить внутреннее пламя, представители этого странного племени стараются как можно меньше контактировать с этой «убийственной жижей».

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