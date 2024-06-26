1914: Четыре жены Чарли Чаплина

В реальности Чаплин нередко подвергал девушек харассменту и моральным издевательствам.
Чаплин был женат целых четыре раза, на четырёх несовершеннолетних девушках, которые позже подвергались колоссальной травле со стороны супруга.
Нередко на Чарли жаловались и коллеги по кино-цеху: так, за одно лишь маленькое опоздание актёр мог высказать «жертве» всё, что он о ней думает.
Иронично, как же сильно разнятся экранные и реальные образы любимых всеми комиков, играющих в своих проектах наивных простаков
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