1914: Четыре жены Чарли Чаплина

В реальности Чаплин нередко подвергал девушек харассменту и моральным издевательствам.

Чаплин был женат целых четыре раза, на четырёх несовершеннолетних девушках, которые позже подвергались колоссальной травле со стороны супруга.

Нередко на Чарли жаловались и коллеги по кино-цеху: так, за одно лишь маленькое опоздание актёр мог высказать «жертве» всё, что он о ней думает.

Иронично, как же сильно разнятся экранные и реальные образы любимых всеми комиков, играющих в своих проектах наивных простаков