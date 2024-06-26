1936: Дорогая измена Мэри Астор, это был первый секс скандал Голливуда

Записи из личного дневника которой «слил» в общий доступ её второй муж Франклин Торп, с которым на тот момент Мэри переживала тяжёлый кризис, связанный с разводом и борьбой над опекой.

СМИ, продюсеры и сам Торп раздули из этой новости целую сенсацию: журналисты и сам Франклин утверждали, что она изменяла мужу со многими другими звёздами.

В конечном итоге вскрылось, что измена действительно имела место быть: но лишь с одним любовником.

В борьбе против вездесущих масс-медиа, однако, Астор смогла победить: это не повредило карьере актрисы и не помешало ей забрать свой «Оскар» в 1942-м году. Но именно после случая с Мэри секс-скандалы в Голливуде стали оплотом двигателя индустрии развлечений.