Елена просила 6 миллиардов из 12,8 миллиарда состояния своего экс-супруга, но ушла «лишь» с 4,5 миллиарда.
Дмитрий Рыболовлев и Елена Рыболовлева — развод в 4,5 миллиарда долларов
Швейцарский судья постановил, что российский олигарх и владелец европейского футбольного клуба AS Monaco должен выплатить своей бывшей жене рекордную сумму, которая шокировала мир.
Храмова Оксана
Три рекомендованных к посещению места, которые не оправдали ожидания туристов
Увидеть эти достопримечательности и известные всему миру места хотят все путешественники, но потом получают сильное разочарование. В чем же дело?
Храмова Оксана
История Аззо Бассоу - «последнего неандертальца» на Земле
В 1931 году возле марокканского города Марракеш нашли человека, очень похожего на неандертальца, и этот факт почти стал сенсацией.
admin
Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице
В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения.
admin
Варнава призналась, что имеет ужасный опыт замужества
«Когда я слышу слова «муж», «жена», меня сразу передергивает. У меня был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально!» – рассказала артистка.
admin
Песков: Кадыров, говоря о кровной мести, призывал жестко бороться с терроризмом
Рамзан Кадыров, говоря о кровной мести семьям террористов, имел в виду то, что борьба с террористами должна быть жесткой, об этом заявил Песков в разговоре с журналистами.
admin
В России планируют на законодательном уровне запретить идеологию чайлдфри
Минюст готовит законопроект, который бы запретил идеологию чайлдфри. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
admin
В ЦТВС «Москва» пройдет фестиваль «Все по классике» для фанатов автоистории
Это грандиозное событие, которое пройдет 29 июня, объединит всех любителей советской классики и погрузит в мир страсти и азарта автомобильной индустрии.
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