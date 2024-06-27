В России планируют на законодательном уровне запретить идеологию чайлдфри

«Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов.
Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности.
«Что касается вопросов, связанных с идеологией… Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри», — заявил Всеволод Вуколов.
Вуколов добавил, что чайлдфри — это идеология экстремистской направленности.
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