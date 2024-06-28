Бомж нашел на вокзале кошелек с €2000, но отдал их в полицию: в награду получил больше €30 000

17:18 2024-06-28
Бомж нашел на вокзале кошелек с €2000, но отдал их в полицию: в награду получил больше €30 000

Честный поступок совершил 33-летний Хаджер Аль-Али, который последние полтора года не имел своего жилья и обитал на центральном вокзале Амстердама.

Мужчина увидел кошелек на вокзале, в нем было 2 тысячи евро. Он не стал присваивать себе деньги и пошел в полицию.

На вокзале Хаджер искал пустые бутылки, чтобы сдать их и получить за это деньги, так ему на глаза попался чужой бумажник. Кто-то забыл его на скамейке.

Аль-Али так объяснил свое решение отнести кошелек в полицию:

Я не знал, чьи это деньги. Возможно, кто-то собирал их для своего ребенка. Может быть, они принадлежат тому, кому действительно нужны.

В полицейском участке все были очень изумлены подобным поступком. Хаджеру вручили награду, которую дают человеку, совершившему что-то исключительное. Также ему дали подарочный сертификат на 50 евро.

Когда история просочилась в прессу, многие люди захотели помочь Хаджеру деньгами за его удивительный поступок. Был организован сбор денег для Аль-Али.

Меньше чем за сутки удалось собрать более 30 000 евро. Так у Аль-Али появилась реальная возможность изменить и наладить свою жизнь.

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