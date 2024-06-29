В Минске продают настоящего крокодила: начальная цена - 2000 рублей

11:02 2024-06-29
В Минске продают настоящего крокодила: начальная цена - 2000 рублей

Необычный лот выставлен на аукционной онлайн-платформе Beltorgi.by. Это живой нильский крокодил Данди.

Крокодил родился в 2010 году, осенью ему будет 14 лет. Торги состоятся 30 июля с 11:00 до 16:00. Заявки будут приниматься с 9:00, начиная с 30 июня. Первоначальная стоимость лота - 2000 рублей с задатком - 200 рублей.

Крокодила продает компания "Аутсорсинг Корпорэйшн". Как сообщает издание bizinspect.by, организация сейчас проходит процедуру ликвидации. Крокодил в данный момент взят на передержку Минским зоопарком, расположенным по улице Ташкентская-40.

Свидетельство о регистрации животного выдано владельцу Министерством природных ресурсов.

Вот что рассказал о живой диковинке Юрий Петрученя, первый замдиректора ЗАО "Белреализация":

Ест всё: курицу, рыбу. И причём немного, что тоже немаловажно для такого животного.

Крокодил Данди, уверяет замдиректора, небольшой по размеру, от силы "метра два". Он также добавил, что таких животных люди берут, как правило, для агроусадеб или ресторанов.

Стоит отметить, что постановление № 34 Минприроды от 27 июня 2022 года запрещает содержать представителей всех видов отряда "Крокодилы" в жилых помещениях и на придомовых территориях, а также в дачных кооперативах, в документе прописаны и другие ограничения.

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