Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

16:29 2024-06-29
Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Индекс загрязнения атмосферы составляет 50,9 мкг/м, что в 10 раз превышает допустимую норму. Рекомендуемый максимум – 5 мкг/м.

Это важный промышленный центр Непала, сосредоточенный прежде всего на добыче полезных ископаемых: угля, свинца, известняка и других.

Население составляет более 1 млн человек.

Местные власти отмечают нехватку зеленой зоны в городе, которая является естественным поглотителем пыли, а также отсутствие культуры сбора мусора у населения.

В Катманду не развита система канализационных линий, что приводит к частому засорению и переполнению стоков в период дождей.

Здесь плохо поставлена утилизация мусора.

Люди вынуждены выбрасывать отходы либо на улицу, либо в местные реки, надеясь, что вода унесет их подальше от жилища.

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