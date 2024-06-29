Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Это важный промышленный центр Непала, сосредоточенный прежде всего на добыче полезных ископаемых: угля, свинца, известняка и других.

Население составляет более 1 млн человек.

Местные власти отмечают нехватку зеленой зоны в городе, которая является естественным поглотителем пыли, а также отсутствие культуры сбора мусора у населения.

В Катманду не развита система канализационных линий, что приводит к частому засорению и переполнению стоков в период дождей.

Здесь плохо поставлена утилизация мусора.

Люди вынуждены выбрасывать отходы либо на улицу, либо в местные реки, надеясь, что вода унесет их подальше от жилища.