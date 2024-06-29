История про мусорщика, который выиграл миллионы и все спустил, вернувшись к прежней жизни

20:40 2024-06-29
История про мусорщика, который выиграл миллионы и все спустил, вернувшись к прежней жизни

Парню неслыханно повезло, в 19 лет он стал обладателем 15 миллионов долларов, денег хватило на 10 незабываемых лет роскошной жизни.

Речь идет о мужчине по имени Микки Керрол. Свалившееся на него огромное богатство британец промотал за 10 лет, все это время Микки жил на полную катушку. Кстати, о бурном прошлом ничуть не жалеет, а своей нынешней скромной жизнью вполне доволен.

После выплаты налогов с выигрыша на руках у юноши остались 12 млн долларов. Микки стал победителем Британской национальной лотереи, ему достался джекпот - 9,7 млн фунтов стерлингов.

Молодой человек не задумывался, как правильно потратить деньги, чтобы обеспечить себе будущее, он просто решил весело провести время.

Жизнь превратилась в сплошные развлечения, где постоянно были наркотики, алкоголь, бордели.

Сегодня баловень судьбы работает угольщиком 7 дней в неделю, чтобы оплатить съем весьма скромной квартирки.

Микки не жалеет о прогулянных 10 годах, но сейчас своей жизнью он доволен, потому что "вернул себе свою жизнь". Бывший мусорщик понимает, что стал "даже счастливее, чем прежде", потому что деньги не довели бы его до добра.

Богатство вскружило Микки голову, он бросился во все тяжкие и потерял жену Сандру, которая подала на развод на 7-ом месяце беременности.

Микки более 30 раз попадал в неприятности с полицией и оказывался в суде. Купленный особняк он очень быстро превратил практически в руины, потому что устраивал там дикие оргии.

Большую часть денег Микки щедро раздал семье, ведь родственники сразу оказались тут как тут, когда узнали про выигрыш. 

Я отдал миллион матери, миллион дяде и тёте, потому что они приняли меня в семью, миллион маме бывшей жены и миллион Сандре.

Остальные деньги мужчина спустил на сомнительных друзей-собутыльников, проституток и прочие "радости" жизни.

Сандра, кстати, простила Микки после всего этого безумия. Теперь они снова живут вместе - скромно, но счастливо.

Храмова Оксана
23:13

Храмова Оксана

Однажды в зоопарке Бронкса посетителям показали необычный вольер с самым опасным животным в мире

Однажды в зоопарке Бронкса посетителям показали необычный вольер с самым опасным животным в мире

Экспозиция была установлена 8 июня 1963 года, и она вызвала огромный интерес у публики, лондонские СМИ напечатали любопытную историю.
Храмова Оксана
16:40

Храмова Оксана

Самое полезное лакомство в СССР: что такое паста Амосова и из чего ее готовят

Самое полезное лакомство в СССР: что такое паста Амосова и из чего ее готовят

Пастой Амосова в Советском Союзе называли смесь сухофруктов с лимоном, орехами и медом. Блюдо считалось невероятно полезным.
admin
16:29

admin

Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Катманду, Непал: Признаётся одним из самых загрязненных городов Азии

Индекс загрязнения атмосферы составляет 50,9 мкг/м, что в 10 раз превышает допустимую норму. Рекомендуемый максимум – 5 мкг/м.
admin
16:21

admin

Крако в Италии: Прекрасный город стал пустующим из-за... канализации

Крако в Италии: Прекрасный город стал пустующим из-за... канализации

Район расположен на территории итальянской провинции Матера. Основанный в 8 веке до н.э., город понемногу начал расти, и к 1500 году население составило порядка 1000 человек.
admin
15:48

admin

Как собирают гнезда стрижей для супа в странах Азии

Как собирают гнезда стрижей для супа в странах Азии

Некоторые виды стрижей вьют гнезда из своей слюны, и из них готовят дорогой суп.
admin
15:44

admin

Ягоды асаи — это маленькие фиолетовые плоды, которые растут на пальмах в тропических лесах Амазонии

Ягоды асаи — это маленькие фиолетовые плоды, которые растут на пальмах в тропических лесах Амазонии

В США и многих других странах они считаются «суперпродуктом», то есть продуктом, приносящим большую пользу для здоровья человека.