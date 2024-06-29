История про мусорщика, который выиграл миллионы и все спустил, вернувшись к прежней жизни

Речь идет о мужчине по имени Микки Керрол. Свалившееся на него огромное богатство британец промотал за 10 лет, все это время Микки жил на полную катушку. Кстати, о бурном прошлом ничуть не жалеет, а своей нынешней скромной жизнью вполне доволен.

После выплаты налогов с выигрыша на руках у юноши остались 12 млн долларов. Микки стал победителем Британской национальной лотереи, ему достался джекпот - 9,7 млн фунтов стерлингов.

Молодой человек не задумывался, как правильно потратить деньги, чтобы обеспечить себе будущее, он просто решил весело провести время.

Жизнь превратилась в сплошные развлечения, где постоянно были наркотики, алкоголь, бордели.

Сегодня баловень судьбы работает угольщиком 7 дней в неделю, чтобы оплатить съем весьма скромной квартирки.

Микки не жалеет о прогулянных 10 годах, но сейчас своей жизнью он доволен, потому что "вернул себе свою жизнь". Бывший мусорщик понимает, что стал "даже счастливее, чем прежде", потому что деньги не довели бы его до добра.

Богатство вскружило Микки голову, он бросился во все тяжкие и потерял жену Сандру, которая подала на развод на 7-ом месяце беременности.

Микки более 30 раз попадал в неприятности с полицией и оказывался в суде. Купленный особняк он очень быстро превратил практически в руины, потому что устраивал там дикие оргии.

Большую часть денег Микки щедро раздал семье, ведь родственники сразу оказались тут как тут, когда узнали про выигрыш.

Я отдал миллион матери, миллион дяде и тёте, потому что они приняли меня в семью, миллион маме бывшей жены и миллион Сандре.

Остальные деньги мужчина спустил на сомнительных друзей-собутыльников, проституток и прочие "радости" жизни.

Сандра, кстати, простила Микки после всего этого безумия. Теперь они снова живут вместе - скромно, но счастливо.