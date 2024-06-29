Однажды в зоопарке Бронкса посетителям показали необычный вольер с самым опасным животным в мире

23:13 2024-06-29
Однажды в зоопарке Бронкса посетителям показали необычный вольер с самым опасным животным в мире

Экспозиция была установлена 8 июня 1963 года, и она вызвала огромный интерес у публики, лондонские СМИ напечатали любопытную историю.

Выставка экспозиции была организована в зоопарке Бронкса в доме горилл в Нью-Йорке. Вот что сообщили о ней "Иллюстрированные лондонские новости". 

В Большом Доме Обезьян есть экспонат под названием "Самое опасное животное в мире". Поместили его между клетками орангутана горной гориллы. Экспонат представляет собой отделение с решетками, внутри которого расположено обычное зеркало. Над клеткой с зеркалом красуется надпись:

"Вы смотрите на самое опасное животное в мире. Только оно одно из всех когда-либо живших животных может истребить (и истребило) целые виды животных. Теперь у него есть сила уничтожить все живое на земле".

Люди, которые смотрели на "самое опасное животное", узнавали в нем себя!

Не менее сильными, чем сама надпись, были комментарии посетителей, которые задумчиво произносили: "Это правда!".

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