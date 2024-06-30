Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

20:30 2024-06-30
Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.

Электросамокаты:

Появились в 1915 году, за 15 лет до изобретения светофора. Выпускала их фирма Autoped, продавали самокаты в магазинах Нью-Йорка. Назывались они автопеды, устройства были складными, управлялись наклоном рулевой колонки. Скорость могла достигать 55 км/ч, стоимость составляла 100 долларов.

Электромобили:

Первые экземпляры возникли в 1830-х годах. Роберт Андерсон соорудил повозку, которую вместо волов или лошадей двигали аккумуляторы.
В 1890 году Уильям Моррисон запатентовал электрическую повозку с полным приводом и мощностью 4 л. с., его скорость достигала 32 км/ч. Электромобиль был оснащен 24 аккумуляторными батареями. Подзаряжать их надо было каждые 80 км.

Робот-пылесос:

Впервые самодвижущаяся модель Whirlpool была представлена в 1959 году в Москве на Американской национальной выставке.

Посудомоечная машина:

Первое такое устройство запатентовала в 1886 году в Англии Джозефина Кокрейн. Машина могла использоваться только на предприятиях, так как требовалось огромное количество воды для ее работы.

Электрический тостер:

В 1893 году английская фирма Crompton & Company создала первый электрический тостер.

Холодильник:

В 1927 году появился "холодильник с башней". Компрессор устанавливался наверху и был похож на башню в форме цилиндра. Холодильник был выполнен полностью из стали.

Электрическая стиральная машинка:

Такая машинка уже существовала в 1906 году. В 1927-ом появилась первая модель с электрической мешалкой.

Электрочайник:

Более или менее успешные попытки изобрести электрочайник были уже в 1890-х, но первый экземпляр с погружным нагревателем сделала Swan Company в 1922 году. Он мог нагревать почти 3 л воды за 9 минут.

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