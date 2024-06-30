Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках

23:17 2024-06-30
Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках

Имя этого человека - Дэниел Дэй-Льюис, он сыграл менее 30 ролей, но получил 3 премии Оскара.

Его действительно можно считать живой легендой кинематографа. Кроме названных Оскаров, у Дэниела имеются и другие, не менее престижные награды: 4 премии BAFTA, 2 Золотых Глобуса.

В 2014 году Дей-Льюис был удостоен рыцарского звания за особые заслуги в драматургии.

Самой выдающейся ролью этого актера по праву стала работы в фильме "Моя левая нога". В этом проекте Дэй-Льюис играет парализованного человека, демонстрируя непревзойденный талант.

Дэниел настолько глубоко вживается в персонажа, что не выходит из роли даже на съемочной площадке: его кормят из ложечки, переносят с места на место как беспомощного инвалида, актер даже спит в скрюченной позе, как и его киногерой.

При этом Дэй-Льюис все-таки остался недоволен исполнением этой роли, потому что не сумел настолько мастерски управлять левой ногой, как это делал его прототип. Некоторые сцены пришлось делать с участием правой ноги, снимались они с помощью зеркала.

После завершения проекта актер пропал на три года, его искали продюсеры, но местонахождение Дэниела было неизвестно. Все это время он занимался резьбой по дереву и возвращаться в кино не хотел.

Мартину Скорсезе пришлось уговаривать актера сняться в своем фильме "Банды Нью-Йорка". Дэниел согласился, для съемок он полтора года работал в мясной лавке Лондона мясником.

Актер специально довел себя до пневмонии и участвовал в съемках, наотрез отказавшись от медицинского лечения. Где он сейчас - неизвестно, Дэниел не раскрывает эту информацию и не хочет больше сниматься.

Свое решение актер объясняет так: он не может больше причинять боль близким, им постоянно приходится жить с разными людьми, в которых Дэниел вынужден перевоплощаться.

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