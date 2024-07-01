Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

Об этом рассказала подруга модельера в беседе с корреспондентом SHOT.

Супруги знаменитого артиста не было в компании Уэста и Рубчинского, которые в воскресенье днём гуляли по центру Москвы.

В Сети интернет в шутку предположили, что она не может подобрать подходящий наряд для прогулок по столице РФ среди своего привычного гардероба.

В Москве из-за фанатов Канье Уэста у отеля Four Seasons усилили охрану.

Далее Канье Уэст отправился из Москвы в Берлин.