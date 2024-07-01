Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

Об этом рассказала подруга модельера в беседе с корреспондентом SHOT.
Супруги знаменитого артиста не было в компании Уэста и Рубчинского, которые в воскресенье днём гуляли по центру Москвы.
В Сети интернет в шутку предположили, что она не может подобрать подходящий наряд для прогулок по столице РФ среди своего привычного гардероба.
В Москве из-за фанатов Канье Уэста у отеля Four Seasons усилили охрану.
Далее Канье Уэст отправился из Москвы в Берлин.
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