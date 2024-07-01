Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

12:36 2024-07-01
Вместе с Канье Уэстом в Россию прилетела его жена Бьянка Цензори

В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори.

Slide 1

Об этом рассказала подруга модельера в беседе с корреспондентом SHOT.

Супруги знаменитого артиста не было в компании Уэста и Рубчинского, которые в воскресенье днём гуляли по центру Москвы.

В Сети интернет в шутку предположили, что она не может подобрать подходящий наряд для прогулок по столице РФ среди своего привычного гардероба.

В Москве из-за фанатов Канье Уэста у отеля Four Seasons усилили охрану.

Далее Канье Уэст отправился из Москвы в Берлин.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
12:44

admin

В Брянске остановили BMW с похищенным итальянцем Cтефано Гуидотти

В Брянске остановили BMW с похищенным итальянцем Cтефано Гуидотти

Ранее прокатилась волна новостей о похищении гендира роспредставительства крупнейшего в Европе производителя технических газов.
admin
12:32

admin

Более 70% американцев считают, что Байден не может претендовать на президентский пост из-за проблем с психикой

Более 70% американцев считают, что Байден не может претендовать на президентский пост из-за проблем с психикой

Согласно опросу, проведенному CBS после дебатов Байдена с бывшим президентом Дональдом Трампом, 72% респондентов полагают, что Байден не должен стремиться к переизбранию, а 28% считают, что он может продолжать участвовать в президентской гонке.
Храмова Оксана
23:17

Храмова Оксана

Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках

Величайший актер в истории: каждый раз его приходится уговаривать на участие в съемках

Имя этого человека - Дэниел Дэй-Льюис, он сыграл менее 30 ролей, но получил 3 премии Оскара.
Храмова Оксана
20:30

Храмова Оксана

Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

Новое - это хорошо забытое старое: современные изобретения, которые были известны 100 лет назад

За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.
admin
18:32

admin

В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого

В Томске семилетний мальчик выпал с десятого этажа дома на улице Богдана Хмельницкого

Он жив, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение.
admin
18:29

admin

Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза

Уральская школьница установила мировой рекорд, подняв гирю 2222 раза

Школьница из Свердловской области установила мировой рекорд, подняв шестикилограммовую гирю 2222 раза, рассказал E1.RU её наставник, спортсмен и батюшка Александр Шанин, речь идёт о 14-летней жительнице города Алапаевск.