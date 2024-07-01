В Брянске остановили BMW с похищенным итальянцем Cтефано Гуидотти

Похищенный якобы находился в автомобиле марки BMW.
С ним передвигались три мужчины, которых задержали.
В настоящий момент информации о цели похищения нет.
Предварительно известно лишь то, что его везли в соседнюю страну.
Похищенный якобы находился в автомобиле марки BMW.
С ним передвигались три мужчины, которых задержали.
В настоящий момент информации о цели похищения нет.
Предварительно известно лишь то, что его везли в соседнюю страну.
admin
В Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского вместе с американским рэпером Канье Уэстом прилетела и его жена Бьянка Цензори.
admin
Согласно опросу, проведенному CBS после дебатов Байдена с бывшим президентом Дональдом Трампом, 72% респондентов полагают, что Байден не должен стремиться к переизбранию, а 28% считают, что он может продолжать участвовать в президентской гонке.
Храмова Оксана
Имя этого человека - Дэниел Дэй-Льюис, он сыграл менее 30 ролей, но получил 3 премии Оскара.
Храмова Оксана
За сто с лишним лет человечество не особо продвинулось вперед, многие технологии, выдаваемые за нечто уникальное, уже существовали в прошлых веках.
admin
Он жив, в тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение.
admin
Школьница из Свердловской области установила мировой рекорд, подняв шестикилограммовую гирю 2222 раза, рассказал E1.RU её наставник, спортсмен и батюшка Александр Шанин, речь идёт о 14-летней жительнице города Алапаевск.