«Экосмерть» или как стать деревом в другой жизни: новые тренды похоронного бизнеса

Одна из новомодных идей по захоронению человеческих останков - создание мемориальных парков, которые должны стать альтернативой привычных кладбищ.

Памятные сады или парки можно выращивать из праха умерших людей. Такой вот красивый и довольно простой в исполнении способ оставить воспоминание о близком. Растения можно выбрать любые: это могут быть тенистые дубовые аллеи или благоухающие розарии.

Экопогребение - представляет собой способ ускоренного нетоксичного разложения тела усопшего. Для таких целей используют биоразлагаемую урну или гроб, где останки человека смогут давать питание дереву или любому другому саженцу.

Растение потом можно посадить на кладбище или во дворе своего дома. Такие урны изготавливает английская компания ARKA Ecopod, ее гробы так и называют "экоподами". Делаются они из переработанной бумаги ручным способом, стоимость колеблется от 200 до 320 долларов.

Для желающих быть погребенными в морской пучине или океанских волнах придумали биоурны из песка и желатина стоимостью 90-270 долларов, тут все зависит от размера емкости.

В России тоже можно приобрести биоразлагаемую урну, предлагает товар испанская компания Bios Urn. Заказать его можно в российском интернет-магазине за 23 000 рублей, на сайте изготовителя урна стоит 140 долларов.

Такие биоурны рассчитаны на объем золы до 2,5 л и не имеют срока годности, прах в них можно держать годами. Разрушение начинается лишь при посадке в землю. Один из вариантов захоронения смешать пепел двух умерших, например, родителей, и посадить из него одно дерево.

Другое решение - разделить прах и раздать его части многим родственникам, каждый сможет посадить свое мемориальное дерево или цветок. Компания предлагает также цветочные урны-вазы, из которых можно выращивать комнатные растения дома. Стоит такой горшок 295 долларов.

Среди экотоваров для захоронения сегодня можно встретить плетеные гробы из лозы, банановых листьев, водяного гиацинта, войлока из овечьей шерсти. Последний, к примеру, обойдется в 1,2 долларов.

Компания Coeio в сотрудничестве с дизайнером Даниэлем Сильверштейном предлагает биокостюм с грибной начинкой. В ткань внедрен биомикс из грибов и прочих микроорганизмов, которые способствуют быстрому и полному разложению, уничтожают токсины, передают питательные вещества растениям. Обойдется биоразлагаемый погребальный наряд Infinity Burial Suit в 1500 долларов.

Британские ученые пошли еще дальше: компания Biopresence предлагает внедрять ДНК умершего человека в клетки растения. Примерно через полгода ДНК приживается и получается экземпляр, готовый к высадке. Так жизнь усопшего в буквальном смысле продолжается в дереве или цветке. Разработчики из Британии назвали примерную стоимость подобного биомемориала - 20 000 фунтов.