В это верится с трудом, но гельминты живут внутри многих из нас, медленно убивая здоровье

По статистике ВОЗ, ежегодно примерно каждый второй человек на планете заражается одним из трех основных видов гельминтов, вызывая энтеробиоз (1,2 млрд человек), анкилостомоз (900 млн), трихоцефалез (до 700 млн).

У человека, зараженного глистами, могут возникать депрессивные состояния, снижение либидо, сыпь непонятного происхождения, обильная перхоть. По этим признакам мало кто может заподозрить гельминтоз, однако во многих случаях именно так и есть.

Бороться с паразитами можно и нужно, но вывести паразитических червей из организма бывает очень нелегко, особенно в запущенных случаях.

Предупредить заражение глистами и их распространение внутри своего тела гораздо проще, для этого не обязательно сидеть на таблетках.

Указанные ниже продукты специалисты по питанию рекомендуют регулярно вводить в рацион, чтобы очистить свой организм от опасных постояльцев.

Чеснок (хрен, лук, куркума, корица, кардамон, мускатный орех) - содержит в себе алицин, он эффективно уничтожает глистов, в том числе аскариду и лямблиии.

Тыквенные семечки - в них есть кукурбитин, парализующий паразитов и не дающий им закрепиться на стенках кишечника.

Папайя - очень полезный экзотический фрукт, содержит карпаин, корицын, миразин. Против глистов хорошо действуют семечки папайи. Они очищают организм от паразитов и восстанавливают работу ЖКТ после их присутствия. Максимального эффекта можно добиться, смешав семена с медом.

Морковь и морковный сок - постоянно включаются врачами в состав антипаразитарной терапии.

Ананас - источник бромелайна, это вещество, которое ликвидирует продукты жизнедеятельности паразитов. Есть мнение, что бромелайн может убить всех ленточных червей за три дня, если регулярно его принимать.

Тимьян (чабрец) - из него готовят чай, который борется с ленточными червями.

Масло орегано (душица) - содержит тимул и корвакрол, они оказывают противомикробное и противопаразитарное действие.

Миндаль - не дает паразитам размножаться и очищает организм от них.

Гвоздика - дубильные вещества в ее составе уничтожают яйца и личинки глистов.

Имбирь - демонстрирует противопаразитарные свойства, улучшает обменные процессы, стимулирует пищеварение, выводит шлаки.