Полиция объяснила иностранным гражданам, почему опасно заниматься сексом на пляжах Ибицы

Иностранцев в этих курортных местах и раньше часто обворовывали, но в последнее время число подобных случаев сильно выросло.

Грабители покушаются на имущество приезжих в тот момент, когда они наиболее уязвимы, а именно - когда они занимаются романтическим сексом на пляже.

Сотрудники полиции арестовали уже более ста воров за три месяца в одном только городе Пальма, который является столицей острова Майорка.

В ответ на рост преступлений правоохранительные органы Балеарских островов объявили операцию "Лето-2024" и даже выпустили особое предупреждение для отдыхающих.

Хуже всего сложилась ситуация на Ибице. Здесь чаще всего воры подстерегают парочки, которые решили заняться сексом на пляже.

Злоумышленники похищают деньги и даже умудряются снять драгоценности прямо с туристов, которые в этот момент предаются страсти на песчаном берегу.