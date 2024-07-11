Полиция объяснила иностранным гражданам, почему опасно заниматься сексом на пляжах Ибицы

Иностранцев в этих курортных местах и раньше часто обворовывали, но в последнее время число подобных случаев сильно выросло.
Грабители покушаются на имущество приезжих в тот момент, когда они наиболее уязвимы, а именно - когда они занимаются романтическим сексом на пляже.
Сотрудники полиции арестовали уже более ста воров за три месяца в одном только городе Пальма, который является столицей острова Майорка.
В ответ на рост преступлений правоохранительные органы Балеарских островов объявили операцию "Лето-2024" и даже выпустили особое предупреждение для отдыхающих.
Хуже всего сложилась ситуация на Ибице. Здесь чаще всего воры подстерегают парочки, которые решили заняться сексом на пляже.
Злоумышленники похищают деньги и даже умудряются снять драгоценности прямо с туристов, которые в этот момент предаются страсти на песчаном берегу.
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