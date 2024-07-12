Пассажирский самолет разбился в Подмосковье в районе Коломны: Погибли три члена экипажа

Погибли три члена экипажа. Рейс выполнялся без пассажиров.
Место крушения оцеплено, работают экстренные службы.
Погибли три члена экипажа. Рейс выполнялся без пассажиров.
Место крушения оцеплено, работают экстренные службы.
Храмова Оксана
Стоимость подводного клада оценивается в миллиарды долларов, несколько стран уже около 10 лет ведут споры о том, кому принадлежат эти богатства.
admin
Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован.
admin
По данным полиции, в автобусе, следовавшем в Катманду, находились 24 пассажира, а в другом автобусе рейса Катманду - Гаур - 41 человек.
admin
К открытию первой ветки метрополитена в 1935 году было разработано 6 видов дизайна билетов из картона.
admin
Жительница Китая, которая приехала в отпуск в Японию, весело проводила с друзьями время на пляже Сирахама-Охама (префектура Сидзуока).
admin
Турист из Испании, который приехал в национальный парк «Pilanesberg National Park» (ЮАР), пожелал сфотографироваться со слонами и трагически погиб.
admin
Мать подала в суд на производителей чипсов, от поедания которых скончался её сын.
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