«Будешь алкоголиком, как я!»: Лепс отказался исполнять песню «Рюмка водки» на «Славянском базаре»

17:40 2024-07-12
«Будешь алкоголиком, как я!»: Лепс отказался исполнять песню «Рюмка водки» на «Славянском базаре»

По данным СМИ, исполнитель был в расслабленном состоянии на концерте и даже шутил перед публикой.

Под конец выступления слушатель попросил Лепса спеть «Рюмку водки», в чем артист в шуточной манере отказал.

Зачем тебе? Будешь алкоголиком, как я!, — цитирует музыканта издание.

Григорий Лепс стал новым гостем программы «Шоу Воли».

В выпуске исполнитель прокомментировал слухи о свадьбе с молодой избранницей Авророй Кибой.

Девушка на прошлой неделе впервые прокомментировала отношения с артистом и ответила на заявления хейтеров о разнице в возрасте пары.

Друзья певца рассказали, что артист намерен жениться на своей новой избраннице.

Разница в возрасте между ними составляет 43 года, однако это не мешает паре появляться вместе на красных дорожках и звездных раутах.

Может ли быть счастливым такой союз, выясняла «Вечерняя Москва».

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