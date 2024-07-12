«Будешь алкоголиком, как я!»: Лепс отказался исполнять песню «Рюмка водки» на «Славянском базаре»

Под конец выступления слушатель попросил Лепса спеть «Рюмку водки», в чем артист в шуточной манере отказал.
Зачем тебе? Будешь алкоголиком, как я!, — цитирует музыканта издание.
Григорий Лепс стал новым гостем программы «Шоу Воли».
В выпуске исполнитель прокомментировал слухи о свадьбе с молодой избранницей Авророй Кибой.
Девушка на прошлой неделе впервые прокомментировала отношения с артистом и ответила на заявления хейтеров о разнице в возрасте пары.
Друзья певца рассказали, что артист намерен жениться на своей новой избраннице.
Разница в возрасте между ними составляет 43 года, однако это не мешает паре появляться вместе на красных дорожках и звездных раутах.
Может ли быть счастливым такой союз, выясняла «Вечерняя Москва».
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