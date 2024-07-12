Хелен Антенуччи - женщина официально признана самым старым машинистом поезда

Женщина начала обучаться вождению поездов, а после устроилась на работу, когда ей было 53 года.

Хелен рассказала, что у неё настолько шумное семейство, что ей просто необходимо было найти «тихую отдушину», где можно было бы провести время в спокойствии и без стресса.

Таким местом стала кабина машиниста поезда. Дама вспоминает, что когда в 1995 году она приступила к работе, женщин-машинистов практически не было, но мужчины не проявляли никакого пренебрежения или дискриминации.

Не так давно один из коллег Хелен сообщил о ней в Книгу рекордов Гиннесса, и теперь женщина официально признана самым старым машинистом поезда.

Хелен довольна таким поворотом событий, хотя и не понимает, из-за чего весь сыр-бор. Она не какая-то супергероиня, а просто делает свою работу, и делает её хорошо.