Хелен Антенуччи - женщина официально признана самым старым машинистом поезда

18:00 2024-07-12
Хелен Антенуччи - женщина официально признана самым старым машинистом поезда

Она работает в транспортном управлении Бостона (Массачусетс, США) и водит поезда, несмотря на то, что ей уже 81 год.

Женщина начала обучаться вождению поездов, а после устроилась на работу, когда ей было 53 года.

Хелен рассказала, что у неё настолько шумное семейство, что ей просто необходимо было найти «тихую отдушину», где можно было бы провести время в спокойствии и без стресса.

Таким местом стала кабина машиниста поезда. Дама вспоминает, что когда в 1995 году она приступила к работе, женщин-машинистов практически не было, но мужчины не проявляли никакого пренебрежения или дискриминации.

Не так давно один из коллег Хелен сообщил о ней в Книгу рекордов Гиннесса, и теперь женщина официально признана самым старым машинистом поезда.

Хелен довольна таким поворотом событий, хотя и не понимает, из-за чего весь сыр-бор. Она не какая-то супергероиня, а просто делает свою работу, и делает её хорошо.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
18:52

Храмова Оксана

Больше трех веков назад в океане затонул корабль с несметными сокровищами, но его до сих пор не подняли

Больше трех веков назад в океане затонул корабль с несметными сокровищами, но его до сих пор не подняли

Стоимость подводного клада оценивается в миллиарды долларов, несколько стран уже около 10 лет ведут споры о том, кому принадлежат эти богатства.
admin
18:46

admin

В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку

В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку

Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован.
admin
18:42

admin

Из-за схода оползня в Непале без вести пропали не менее 65 человек

Из-за схода оползня в Непале без вести пропали не менее 65 человек

По данным полиции, в автобусе, следовавшем в Катманду, находились 24 пассажира, а в другом автобусе рейса Катманду - Гаур - 41 человек.
admin
18:28

admin

Обратите внимание, что на билете указаны точное время и дата отправления метропоезда

Обратите внимание, что на билете указаны точное время и дата отправления метропоезда

К открытию первой ветки метрополитена в 1935 году было разработано 6 видов дизайна билетов из картона.
admin
18:13

admin

Женщину, которую унесло с пляжа в море, спасли спустя 36 часов

Женщину, которую унесло с пляжа в море, спасли спустя 36 часов

Жительница Китая, которая приехала в отпуск в Японию, весело проводила с друзьями время на пляже Сирахама-Охама (префектура Сидзуока).
admin
18:09

admin

Разъярённые слоны затоптали туриста насмерть

Разъярённые слоны затоптали туриста насмерть

Турист из Испании, который приехал в национальный парк «Pilanesberg National Park» (ЮАР), пожелал сфотографироваться со слонами и трагически погиб.
admin
18:06

admin

Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией

Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией

Мать подала в суд на производителей чипсов, от поедания которых скончался её сын.