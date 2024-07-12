Родители полчаса снимали на видео, как их маленькая дочка рыдала в жаркой машине

Всё случилось из-за того, что их двухлетняя дочка Нанока случайно заперлась в машине с закрытыми окнами, да ещё и припаркованной на солнце. Вместо того, чтобы звонить в службу спасения, отец тут же достал мобильный телефон и принялся снимать видео с рыдавшей дочкой.

Наблюдая за мучениями девочки, муж с женой давали ей указания, как открыть автомобиль изнутри (при этом любой специалист, да и неспециалист тоже, подтвердит, насколько глупы и бесполезны такие указания в случае с таким маленьким ребёнком).

Лишь через 30 минут папа удосужился вызвать мастера, который открыл машину и освободил юную пленницу. Дочка рыдала в жаркой машине

По какой-то причине «Рау-нано» решили, что отснятый видеоматериал будет полезен и интересен другим пользователям, и выложили ролик в интернет.

Правда, видео практически сразу пришлось удалять, ведь супруги испугались того количества негатива, который на них посыпался.

И негатив этот вполне логичен и понятен. Итак, чуть позже семья «Рау-нано» выступила в соцсетях с извинениями.

Муж с женой поблагодарили всех за критические замечания, добавив, что в чём-то они ещё незрелые родители, и им обо многом нужно поразмыслить.