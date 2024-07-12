Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией

18:06 2024-07-12
Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией

Мать подала в суд на производителей чипсов, от поедания которых скончался её сын.

Дело в том, что 14-летний житель Массачусетса съел не просто закуску, а закуску, в которой содержатся два самых жгучих сорта перца — Carolina Reaper и Naga Viper.

Ни сам подросток, ни его семья не подозревали, что у Харриса был врождённый порок сердца. И сердце не выдержало. Харрис скончался в результате употребления продукта с высокой концентрацией алкалоида капсаицина.

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что источником капсаицина был чипс «One Chip Challenge» (они настолько острые, что в коробке лежит всего одна штучка).

Теперь мать умершего подростка подала в суд на компанию «Paqui», которая произвела злосчастный продукт, а также на магазин, где Харрису продали закуску, не предназначенную для несовершеннолетних.

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Ответчики утверждают, что ни в чём не виноваты. На коробках «One Chip Challenge» была маркировка, указывающая на то, что их нельзя есть детям и подросткам, а равно как и людям с некоторыми заболеваниями.

Впрочем, неужели же дети будут смотреть на какую-то маркировку? Именно поэтому «One Chip Challenge» были изъяты из свободной продажи.

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18:52

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