Харрис Волоба попробовал необычные чипсы «One Chip Challenge», всё закончилось трагедией

Дело в том, что 14-летний житель Массачусетса съел не просто закуску, а закуску, в которой содержатся два самых жгучих сорта перца — Carolina Reaper и Naga Viper.

Ни сам подросток, ни его семья не подозревали, что у Харриса был врождённый порок сердца. И сердце не выдержало. Харрис скончался в результате употребления продукта с высокой концентрацией алкалоида капсаицина.

Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что источником капсаицина был чипс «One Chip Challenge» (они настолько острые, что в коробке лежит всего одна штучка).

Теперь мать умершего подростка подала в суд на компанию «Paqui», которая произвела злосчастный продукт, а также на магазин, где Харрису продали закуску, не предназначенную для несовершеннолетних.