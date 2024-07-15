История русского афериста, который сумел стать королем Андорры и заложил в ней основы демократии

Андорра

Эта административная единица на тот момент не имела самостоятельного статуса и была под протекторатом двух своих могущественных соседей.

Еще в 1278 году испанский епископ Урхельский и французский граф Фуа пришли к соглашению: совместно управлять Андоррой и оберегать ее от внешних угроз.

За это жителям полагалось "из благодарности" платить регулярную дань: в четные года епископу, в нечетные - графу Фуа. Дань собирали как деньгами, так и продуктами.

Кстати, отмена этой "чудесной" традиции случилась лишь в 1993 году после признания независимого статуса княжества и принятия в нем собственной Конституции.

На момент прибытия туда Бориса княжество находилось под управлением Генерального совета Долин.

Только в 1914 году в этой местности появилась первая нормальная дорога. В 1933 году она разрослась до самой Франции. В Андорру начали приезжать иностранцы, так туда и попал русский аферист Борис.

Примерно в это время жители начали активно бороться за свои права и отстаивать самостоятельность.

В том же 1933 году мужчины старше 25 лет получили избирательное право, у людей появились льготы в пользовании общинными землями, лугами, лесами, водоемами. Были отменены некоторые феодальные законы. Но до полной независимости в Андорре было еще далеко...

План Бориса

Быстро разобравшись что к чему, Борис Скосырев начал готовить план, который мог бы привести страну к независимому статусу.

При этом себя он предлагал в качестве главы нового самостоятельного государства. Высшему обществу он представил письмо от герцога де Гиза, который будто бы намеревался передать Борису право на управление Андоррой.

Самозванца с позором изгнали из княжества. Отступать он не собирался. Борис обустроился во Франции, жил на приграничной территории и продолжал свою пиар-кампанию.

Молодой человек составил конституцию для княжества, разработал экономический план развития страны, который должен был привести ее в "финансовый и налоговый рай", так же, как это было в Монако. Борис подготовил целую серию политических реформ для полной перестройки жизненного уклада в Андорре.

Такая бурная деятельность не могла остаться незамеченной. Простой люд постепенно проникся и стал боготворить Бориса.