История русского афериста, который сумел стать королем Андорры и заложил в ней основы демократии

Борис Скосырев прибыл в Андорру осенью 1933 года. Это был российский эмигрант, который сразу покорил местную публику своими утонченными манерами, богатством, образованностью - молодой человек хорошо владел четырьмя иностранными языками. На самом деле, прибывший незнакомец был чистейшей воды авантюрист и ловкий мошенник.
Откуда он взялся
До сих пор нет точной информации о том, где и в каком году родился хитрый пройдоха, известно одно: военную службу он проходил белогвардейцем в армии Российской империи. После революции и гражданской войны белая гвардия потерпела поражение и вынуждена была бежать из страны, что и сделал герой этой истории.
Судьба привела его на Андорру. Там мошенник быстренько придумал легенду о себе: будто бы он был на секретной службе британского королевского двора, а позже трудился на пользу голландского престола. Мужчина утверждал, что так он заработал свое состояние и многочисленные титулы.
Ни одного доказательства своим рассказам Борис, конечно же, предоставить не мог, но никто этих доказательств у него и не спрашивал. Люди охотно верили харизматичному обманщику на слово.
Вот как историк Андрей Гончаров описал внешность Скосырева:
Высок, голубоглаз, всегда свежевыбрит. Нос прямой, под ним светлые усики. Узкая дорожка пробора разделяла белокурые волосы на две неравные части. Правая рука всегда занята серебряной рукояткой тросточки.
Это был очень общительный, открытый, доброжелательный молодой человек, легкий на подъем, веселый, остроумный. Блестяще знал английский, французский, немецкий, испанский.
Хитрый и расчетливый, Борис умел в нужный момент проявить искренность, понимание, сочувствие, доброту. Женщины были от него в восторге: умный, образованный, элегантный, воспитанный, галантный.
О личной жизни афериста стоит рассказать отдельно. Дамы его любили, и также любили делиться с ним своими деньгами.
Когда Борис жил в Голландии, сумел жениться на обеспеченной француженке, которая и помогла ему войти в высшее европейское общество.
Потом неверный супруг нашел любовницу-англичанку и сбежал с ней в Испанию. Дама эта была наследницей миллионного состояния.
Из Испании он был выслан, потому что хотел незаконно сдать в ломбард драгоценности своей возлюбленной.
В конце концов, аферист после долгих скитаний и авантюр оказался в небольшом горном княжестве Андорра, которое располагалось между Испанией и Францией.
Андорра
Эта административная единица на тот момент не имела самостоятельного статуса и была под протекторатом двух своих могущественных соседей.
Еще в 1278 году испанский епископ Урхельский и французский граф Фуа пришли к соглашению: совместно управлять Андоррой и оберегать ее от внешних угроз.
За это жителям полагалось "из благодарности" платить регулярную дань: в четные года епископу, в нечетные - графу Фуа. Дань собирали как деньгами, так и продуктами.
Кстати, отмена этой "чудесной" традиции случилась лишь в 1993 году после признания независимого статуса княжества и принятия в нем собственной Конституции.
На момент прибытия туда Бориса княжество находилось под управлением Генерального совета Долин.
Только в 1914 году в этой местности появилась первая нормальная дорога. В 1933 году она разрослась до самой Франции. В Андорру начали приезжать иностранцы, так туда и попал русский аферист Борис.
Примерно в это время жители начали активно бороться за свои права и отстаивать самостоятельность.
В том же 1933 году мужчины старше 25 лет получили избирательное право, у людей появились льготы в пользовании общинными землями, лугами, лесами, водоемами. Были отменены некоторые феодальные законы. Но до полной независимости в Андорре было еще далеко...
План Бориса
Быстро разобравшись что к чему, Борис Скосырев начал готовить план, который мог бы привести страну к независимому статусу.
При этом себя он предлагал в качестве главы нового самостоятельного государства. Высшему обществу он представил письмо от герцога де Гиза, который будто бы намеревался передать Борису право на управление Андоррой.
Самозванца с позором изгнали из княжества. Отступать он не собирался. Борис обустроился во Франции, жил на приграничной территории и продолжал свою пиар-кампанию.
Молодой человек составил конституцию для княжества, разработал экономический план развития страны, который должен был привести ее в "финансовый и налоговый рай", так же, как это было в Монако. Борис подготовил целую серию политических реформ для полной перестройки жизненного уклада в Андорре.
Такая бурная деятельность не могла остаться незамеченной. Простой люд постепенно проникся и стал боготворить Бориса.
Скосырев во второй раз обратился к Генеральному совету Долин, предлагая свои революционные проекты по преобразованию княжества.
Андорру он обещал превратить в важнейший бизнес-центр мира, который привлечет банки, различные финансовые учреждения, международные компании.
На этот раз 23 из 24 членов Совета выступили в поддержку предложенных инициатив, в том числе поддержали они и кандидатуру Бориса в качестве первого короля Андорры.
Король Андорры
На престоле мошеннику удалось продержаться недолго, всего 12 дней. Дела шли прекрасно, амбиции зашкаливали, самомнение росло... Власть вскружила голову, и Борис совершил полную глупость: он объявил войну архиепископу Урхельскому.
В Андорру прибыли четыре испанских гвардейца плюс офицер. Они легко разгромили местную регулярную "армию" в лице 16 полицейских. Провозглашенного монарха арестовали.
Что было дальше, об этом история умалчивает, есть много версий продолжения этой авантюры, но ни одна из них документально не подтверждена.
Неоспоримым остается единственный факт: Борис Первый за время своего 12-дневного царствования успел заложить основы независимого демократического государства.
Современная Андорра и сегодня во многом следует тем планам, которые были предложены Борисом, а его революционные на то время проекты действительно оказались рабочими.