Спуск по лестнице более энергозатратен, чем подъём

19:13 2024-07-16
Спуск по лестнице более энергозатратен, чем подъём

Вот неожиданный ответ на вопрос: Что более энергозатратно для организма — подъём по лестнице или спуск с неё?

Когда мы идём вниз, задействованные мышцы удлиняются, что называется эксцентрическим упражнением в отличие от концентрического, когда мышцы сокращаются.

Хотя непосредственно во время подъёма организм сжигает больше калорий, суммарные потери от процесса спуска и последующего восстановления микроповреждений мышц, характерных для эксцентрических упражнений, оказываются выше.

Учёные из Австралии и Тайваня проводили совместное исследование среди пожилых женщин с лишним весом — одна группа только поднималась с увеличивающейся из недели в неделю нагрузкой, а другая только спускалась на то же расстояние.

В итоге у второй группы улучшение параметров здоровья, среди которых были содержание холестерина и инсулина в крови, артериальное давление и множество других, было выражено сильнее.

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