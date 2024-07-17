Глава кабмина Японии Кисида официально извинился перед жертвами стерилизации

Японский премьер-министр Фумио Кисида впервые официально извинился перед жертвами стерилизации, которую допускал действующий 48 лет в стране закон о защите евгеники.
При этом, он пообещал, что пострадавшим выплатят компенсации, сообщает РИА Новости.
Обращение главы кабмина транслировал телеканал NHK.
Как уточняют СМИ, Верховный суд Японии в начале июля признал, что положения этого закона противоречат конституции страны и обязал власти Японии выплатить компенсации жертвам стерилизации.
Закон о защите евгеники существовал в Японии с 1948 по 1996 год.
Он допускал проведение стерилизации людям, страдающим от умственных, психических расстройств либо имеющих серьезные генетические заболевания.