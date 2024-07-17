В Дагестане провели обыски в доме местрого блогера, осквернившего православный крест

Дом стримера Хавиера Ярмагомедова из Дагестана, который истоптал и оплевал православный крест, обыскали стражи порядка, сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

В ходе обыска были изъяты мобильник блогера и другие необходимые для расследования предметы.

Мужчина извинился перед христианами, заявив, что жалеет о содеянном и больше "это никогда не повторится".

Ярмагомедову скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи также выясняют его возможное причастие к другим преступлениям.

Ранее за публичное оскорбление чувств верующих на блогера Ярмагомедова было заведено уголовное дело.