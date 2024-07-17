Глобальное потепление может лишить нас интернета

Таяние ледников в Гренландии и Антарктике вызывает перераспределение на планете водных масс и в итоге замедляет вращение Земли. Об этом пишет The Guardian.

Как установили ученые, данный процесс увеличивает продолжительность дня на миллисекунды. Это может показаться незначительным, однако на самом деле может вызвать сбои в работе систем, зависящих от точного измерения времени. В их числе - интернет, GPS-навигация, финансовые операции.

Такой вывод исследователи сделали в результате анализа данных наблюдений и цифрового моделирования оценки влияние таяния льдов на длительность суток в период с 1900 по 2000 годы. Оказалось, что скорость вращения Земли за столетие замедлилась на 0,3-1 миллисекунды.

Но с начала нового тысячелетия процесс стал более стремительным. С 2000-го года замедление вращения планеты возросло до 1,3 миллисекунды за век. Если не предпринять меры по сокращению выбросов парниковых газов, к 2100 году этот показатель может достичь 2,6 миллисекунды за столетие.

Причина этого явления кроется в изменении распределения массы на Земле. Из полярных регионов талая вода перемещается ближе к экватору, и это делает форму Земли более «приплюснутой» и, в свою очередь, влияет на скорость вращения планеты вокруг оси.

Хотя изменение длительности дня на миллисекунды кажутся незначительными, для современных высокоточных технологий это - существенная величина. Интернет-протоколы, финансовые транзакции, системы спутниковой навигации влияют на синхронизацию времени с точностью до микросекунд. И даже небольшие отклонения могут вызвать серьезные сбои в работе этих систем.