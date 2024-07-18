Леса и парки улучшают внимательность и способность планировать у ребенка

Эксперименты обнаружили положительный эффект воздействия природы на когнитивные способности ребенка, улучшение внимания и исполнительных функций.

Исполнительные когнитивные функции — это высокоуровневые умственные процессы, которые позволяют людям планировать, концентрировать внимание, запоминать инструкции и эффективно справляться с несколькими задачами.

«Результаты исследования подтверждают теорию восстановления внимания, предполагающую, что длительное пребывание на природе может восстановить и улучшить внимание и исполнительные функции у детей и подростков», — подчеркнули авторы этого исследования.