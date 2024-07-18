Токсины в продуктах питания разрушают жизненно важные белки

Нанопластик и ПФАС — это искусственные соединения, которые присутствуют в окружающей среде.

Нанопластик образуется в основном в результате разложения более крупных пластиков, таких как пластиковые бутылки и упаковка для продуктов питания.

ПФАС можно обнаружить в различных изделиях, таких как посуда и одежда.

Исследование показывает, как эти вещества могут изменять структуру и функцию биомолекул.

Особенно исследователи обнаружили, что эти химические вещества могут влиять на белки, присутствующие в грудном молоке человека и продуктах питания для детей.