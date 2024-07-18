Линда Евангелиста: "Я любила выходить на подиум, теперь боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых"

После того как в 2022 году Евангелиста рассказала о своей травме, она перестала скрываться.
Евангелиста повлияла на модельный мир, она была настоящим профессионалом.
Линда всегда появлялась с улыбкой, стояла на примерке, и дизайнеры чувствовали себя с ней комфортно и были уверены, что их изделия будут сидеть на ней идеально.
В 1990 году Евангелиста заявила: "Я не просыпаюсь меньше чем за 10 000 долларов в день".
В наши дни она пояснила: "Я реализовывала свои мечты. Но мне не следовало говорить те глупые вещи, которые могли обидеть людей".
Одним из последних публичных появлений Евангелисты стал гала-вечер Института костюма Метрополитен-музея в 2015 году, в том же году, когда она начала проходить процедуру CoolSculpting.
После Met Gala 2015 года Евангелиста практически нигде не появлялась, и 23 сентября 2021 года она объяснила причину этого в эмоциональном посте в социальной сети.
Супермодель рассказала, что несколько лет назад она прошла процедуру уменьшения жировых отложений CoolSculpting, которая, по ее словам, сделала ее "окончательно деформированной" и "неузнаваемой".
Спустя год она рассказала об эмоциональных и физических страданиях, которые ей пришлось пережить в связи с тем, что она не могла больше работать.
В судебном иске, поданном в сентябре прошлого года, она утверждала, что CoolSculpting - популярная процедура "замораживания жира", одобренная Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, которая рекламируется как неинвазивная альтернатива липосакции, - оставила ее "навсегда деформированной" и "жестоко изуродованной" из-за редкого побочного эффекта - парадоксальной гиперплазии жировой ткани, которой подвержены менее 1 процента пациентов CoolSculpting.
Согласно ее иску, она была не в состоянии работать после прохождения процедур в 2015 и 2016 годах, и она подала иск на материнскую компанию CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc, требуя возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. CoolSculpting отрицает свою ответственность и говорит, что Евангелиста знала о рисках.
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