Линда Евангелиста: "Я любила выходить на подиум, теперь боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых"

После того как в 2022 году Евангелиста рассказала о своей травме, она перестала скрываться.

Евангелиста повлияла на модельный мир, она была настоящим профессионалом.

Линда всегда появлялась с улыбкой, стояла на примерке, и дизайнеры чувствовали себя с ней комфортно и были уверены, что их изделия будут сидеть на ней идеально.

В 1990 году Евангелиста заявила: "Я не просыпаюсь меньше чем за 10 000 долларов в день".

В наши дни она пояснила: "Я реализовывала свои мечты. Но мне не следовало говорить те глупые вещи, которые могли обидеть людей".