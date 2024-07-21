Анна Курникова и Энрике Иглесиас: как личная неприязнь переросла в крепкую многодетную семью

Анна Курникова и Энрике Иглесиас - две персоны, чьи имена сами по себе достаточно знамениты. Но с того момента, когда эти двое образовали романтический союз, их отношения привлекают еще большее внимание публики.

Тем не менее, Анна и Энрике умудряются держать личную жизнь в тайне, не афишируя подробности своих отношений. Лишь малая толика информации просачивается в прессу, потому что пара не любит гламурных вечеринок, а предпочитает тихую, спокойную семейную жизнь и занимается воспитанием детей.

Вокруг них постоянно ходят слухи и сплетни, не раз мелькала информация об их расставании, ему приписывали любовные интрижки на стороне. Однако эти двое все еще вместе, и, по словам брата певца, в прошлом году они, наконец, официально стали мужем и женой.

Вот что известно об Анне и Энрике из скудных сведений, попавших в СМИ, и редких интервью самой звездной пары.

Судьбоносный поцелуй

На момент знакомства с латиноамериканским певцом в свое 20 лет Анна Курникова уже была довольно успешной теннисисткой. 26-летний Энрике тоже был на пике популярности и собирался снимать клип на одну из своих песен.

Режиссер позвал для съемок эффектную блондинку, которую, между прочим, признали одной из 100 самых сексуальных женщин планеты.

Оба - Энрике и Анна - были молоды, красивы, амбициозны и самодостаточны. Возможно поэтому первое знакомство было не самым удачным, ведь каждый из них был достаточно высокого мнения о себе.

По сценарию клипа, Энрике должен был поцеловать Анну, молодые люди должны были изображать настоящую страсть на камеру. Но в тот день на губе у девушки выскочил предательский прыщик.

Испанский мачо брезгливо заявил, что целоваться с "прыщавой малолеткой" не будет. В ответ Анна тоже вспылила, назвав его "отвратительным типом", "наглецом" и "зазнайкой".

В итоге все прошло замечательно, гримеры поработали над внешностью Анны, и поцелуй состоялся, дав толчок яркому роману.

По слухам, Анна тогда была замужем, а после этой истории муж, хоккеист Сергей Федоров, подал на развод, прекратив всякое сотрудничество с агентством, которое способствовало знакомству сладкой парочки.

22 года в гражданском браке

Об этом романе стало известно не сразу, только через год Анна и Энрике стали появляться вместе на публике.

Как-то раз испанский певец признался, что особенно понравилось ему в русской девушке:

Мне не нужны никакие шумные вечеринки, мне не нравится постоянно быть на виду. Анна в этом плане меня полностью поддерживает. Она не «пятизвездочная гламурная красотка».

С тех пор эта пара сохраняет крепкие отношения вот уже более 23 лет. 22 года они не спешили оформлять брак, жизнь без штампа устраивала обоих. Свои чувства они считали главнее всяких бумажек.

Анна Курникова:

Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно.

Энрике Иглесиас:

Анна однозначно главная женщина моей жизни. Я это могу утверждать со стопроцентной уверенностью.

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