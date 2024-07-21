Анна Курникова и Энрике Иглесиас: как личная неприязнь переросла в крепкую многодетную семью

20:40 2024-07-21
Анна Курникова и Энрике Иглесиас: как личная неприязнь переросла в крепкую многодетную семью

При первом свидании он брезгливо отказался целовать ее, она назвала его "зазнайкой" и "наглецом". Сейчас они родители троих детей и вместе уже 23 года.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас - две персоны, чьи имена сами по себе достаточно знамениты. Но с того момента, когда эти двое образовали романтический союз, их отношения привлекают еще большее внимание публики.

Тем не менее, Анна и Энрике умудряются держать личную жизнь в тайне, не афишируя подробности своих отношений. Лишь малая толика информации просачивается в прессу, потому что пара не любит гламурных вечеринок, а предпочитает тихую, спокойную семейную жизнь и занимается воспитанием детей.

Вокруг них постоянно ходят слухи и сплетни, не раз мелькала информация об их расставании, ему приписывали любовные интрижки на стороне. Однако эти двое все еще вместе, и, по словам брата певца, в прошлом году они, наконец, официально стали мужем и женой.

Вот что известно об Анне и Энрике из скудных сведений, попавших в СМИ, и редких интервью самой звездной пары.

Судьбоносный поцелуй

На момент знакомства с латиноамериканским певцом в свое 20 лет Анна Курникова уже была довольно успешной теннисисткой. 26-летний Энрике тоже был на пике популярности и собирался снимать клип на одну из своих песен.

Режиссер позвал для съемок эффектную блондинку, которую, между прочим, признали одной из 100 самых сексуальных женщин планеты.

Оба - Энрике и Анна - были молоды, красивы, амбициозны и самодостаточны. Возможно поэтому первое знакомство было не самым удачным, ведь каждый из них был достаточно высокого мнения о себе.

По сценарию клипа, Энрике должен был поцеловать Анну, молодые люди должны были изображать настоящую страсть на камеру. Но в тот день на губе у девушки выскочил предательский прыщик.

Испанский мачо брезгливо заявил, что целоваться с "прыщавой малолеткой" не будет. В ответ Анна тоже вспылила, назвав его "отвратительным типом", "наглецом" и "зазнайкой". 

В итоге все прошло замечательно, гримеры поработали над внешностью Анны, и поцелуй состоялся, дав толчок яркому роману.

По слухам, Анна тогда была замужем, а после этой истории муж, хоккеист Сергей Федоров, подал на развод, прекратив всякое сотрудничество с агентством, которое способствовало знакомству сладкой парочки.

22 года в гражданском браке

Об этом романе стало известно не сразу, только через год Анна и Энрике стали появляться вместе на публике.

Как-то раз испанский певец признался, что особенно понравилось ему в русской девушке:

Мне не нужны никакие шумные вечеринки, мне не нравится постоянно быть на виду. Анна в этом плане меня полностью поддерживает. Она не «пятизвездочная гламурная красотка».

С тех пор эта пара сохраняет крепкие отношения вот уже более 23 лет. 22 года они не спешили оформлять брак, жизнь без штампа устраивала обоих. Свои чувства они считали главнее всяких бумажек.

Анна Курникова:

Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно.

Энрике Иглесиас:

Анна однозначно главная женщина моей жизни. Я это могу утверждать со стопроцентной уверенностью.

Счастливая жизнь в Майами

Сегодня семья воспитывает троих детей, первый раз родилась двойня, на вторых родах папа присутствовал лично.

Изображение статьи

Анна посвящает свою жизнь дому, детям и любимому человеку.

Энрике все чаще задумывается о том, чтобы оставить шоу-бизнес и завязать с гастролями, потому что скучает вдали от семьи.

Знаменитое семейство обосновалось в Майами, у них шикарный особняк, по соседству живут Рикки Мартин, Шер, Мэтт Дэймон.

Особняк занимает 2000 квадратных метров, на прилежащей территории есть просторный теннисный корт, бассейн, тренажерный зал, имеется красивая огромная лужайка и собственная пристань с катером для водных прогулок.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:44

Храмова Оксана

Главной наследнице состояния Меркьюри достанется еще 187,5 млн

Главной наследнице состояния Меркьюри достанется еще 187,5 млн

Гражданская жена Фредди Меркьюри Мэри Остин заработает 187,5 млн фунтов стерлингов после продажи группой Queen своего каталога Sony за 1 миллиард.
admin
14:15

admin

Банки в России обяжут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Банки в России обяжут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

25 июля вступает в силу новый федеральный закон, обязывающий банки в течение 30 календарных дней возвращать гражданам России похищенные аферистами деньги.
admin
12:36

admin

Житель штата Флорида Джейсон Патрик Олдей арестован по обвинению в том, что он угрожал убить президента США Джо Байдена

Житель штата Флорида Джейсон Патрик Олдей арестован по обвинению в том, что он угрожал убить президента США Джо Байдена

По данным следствия, 39-летний Олдей из Куинси, помимо Байдена, угрожал убить других федеральных чиновников.
admin
12:31

admin

Мария Голубкина впервые публично заявила, что ее отец - Андрей Миронов, а не отчим

Мария Голубкина впервые публично заявила, что ее отец - Андрей Миронов, а не отчим

Такие слухи ходили и раньше, Миронова записывали Голубкиной в отчимы, но актриса утверждает: Андрей Миронов ее настоящий отец и она всегда это знала.
admin
12:27

admin

Китайские ученые разработали генератор, преобразующий энергию капель дождя в электричество

Китайские ученые разработали генератор, преобразующий энергию капель дождя в электричество

Главный элемент конструкции - супергидрофобная пленка на основе магнитного материала.
admin
11:19

admin

Линда Евангелиста: "Я любила выходить на подиум, теперь боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых"

Линда Евангелиста: "Я любила выходить на подиум, теперь боюсь столкнуться с кем-нибудь из знакомых"

Линда Евангелиста была королевой подиума в 90-е годы, участвуя в показах по всему миру вместе со своими коллегами - Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер и снимаясь в крупных рекламных кампаниях Clairol, Chanel.