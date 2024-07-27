Серена Уильямс чуть не упала в реку Сену на церемонии открытия Олимпиады

12:41 2024-07-27
Серена Уильямс чуть не упала в реку Сену на церемонии открытия Олимпиады

Уильямс смогла устоять на ногах во время движения лодки по Сене благодаря гимнастке Наде Коменэч, которая придержала легенду тенниса.

Серене Уильямс стало плохо во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Во время заплыва спортсмены по очереди держали олимпийский факел.

В определенный момент Уильямс потеряла равновесие и устояла благодаря Коменэч, которая придержала ее. Однако следом теннисистка вновь потеряла равновесие, но удержалась на ногах. На тот момент в ее руках не было факела.

СМИ предположили, что Уильямс укачало, поскольку ряд участников заплыва тоже выглядели измотанными.

Церемония открытия Олимпиады прошла 27 июня.

Она стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены.

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