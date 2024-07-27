Серена Уильямс чуть не упала в реку Сену на церемонии открытия Олимпиады

Серене Уильямс стало плохо во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Во время заплыва спортсмены по очереди держали олимпийский факел.
В определенный момент Уильямс потеряла равновесие и устояла благодаря Коменэч, которая придержала ее. Однако следом теннисистка вновь потеряла равновесие, но удержалась на ногах. На тот момент в ее руках не было факела.
СМИ предположили, что Уильямс укачало, поскольку ряд участников заплыва тоже выглядели измотанными.
Церемония открытия Олимпиады прошла 27 июня.
Она стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены.