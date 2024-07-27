Итальянский журналист попросил убежище в РФ после скандального открытия Игр во Франции

К соответствующему посту на своей странице в социальной сети X* он прикрепил фотографию с церемонии открытия, на которой позировали необычно одетые люди с лежащим синим мужчиной по центру.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого [ужасного] шоу», - написал он.
Напомним, недовольство зрителей на олимпийской церемонии, в частности, вызвало выступление артистов-трансвеститов** с пародией на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
ОИ-2024 проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Накануне также житель Латвии вместе с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища.
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