Селин Дион впервые после сообщений о неизлечимой болезни выступила на сцене

«Пока любовью будут наполнены мои дни, пока мое тело будет трепетать в твоих объятиях, мне неважны никакие проблемы», — спела Дион.

56-летняя звезда исполнила на церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже «Гимн любви» Эдит Пиаф.

Неизлечимо больная певица вышла на сцену впервые с 2022 года, когда она рассказала всему миру о том, что тяжело больна. Исполнительница выступила в финале церемонии открытия, когда в Париже зажгли олимпийский огонь. Селин пела «Гимн любви» Эдит Пиаф, находясь на Эйфелевой башне.

«Пока любовью будут наполнены мои дни, / Пока мое тело будет трепетать в твоих объятиях, / Мне неважны никакие проблемы», — слова из песни.

Напомним, Селин Дион страдает от редкого аутоиммунного неврологического заболевания с 2022 года.