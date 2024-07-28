Мбаппе, у которого нет водительских прав, подарили новый автомобиль BMW

форвард на правах свободного агента заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года.
16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация игрока.
Он вышел на поле в футболке мадридской команды с номером 9.
форвард на правах свободного агента заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года.
16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация игрока.
Он вышел на поле в футболке мадридской команды с номером 9.
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