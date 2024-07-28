Мбаппе, у которого нет водительских прав, подарили новый автомобиль BMW

14:01 2024-07-28
Мбаппе, у которого нет водительских прав, подарили новый автомобиль BMW

Cтоимость автомобиля без дополнительных опций составляет €186 750, при этом Мбаппе придётся ездить на пассажирском сиденье — у него нет водительских прав.

форвард на правах свободного агента заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года.

16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация игрока.

Он вышел на поле в футболке мадридской команды с номером 9.

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