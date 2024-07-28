Мбаппе, у которого нет водительских прав, подарили новый автомобиль BMW

Итальянский журналист попросил убежище в РФ после скандального открытия Игр во Франции

Итальянский журналист Анджело Джулиано после церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже заявил, что не хочет быть частью этого плохого шоу и попросил убежище в России.