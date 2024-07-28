Туареги заявили о разгроме колонны ЧВК «Вагнер» в Мали

Бойцы попали в засаду туарегов во время совместной операции ЧВК с малийской армией. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери бойцы ЧВК «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил. Боевики уже распространяют кадры произошедшей бойни, которые мы публиковать не станем. Вечная память, — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на ряд медиа, связанных с «Вагнером», в результате засады на колонну «вагнеровцев» в Мали погибло по разным источникам от 20 до 50 военнослужащих.

По сведениям Baza, среди погибших — автор известного Telegram-канала «Grey Zone».