Проблемы при беременности и родах часто затрудняют развитие речи у детей

Беременность, осложненная внутриутробными инфекциями, преждевременные роды, травмы, полученные при родоразрешении - все это отражается на состоянии здоровья новорожденного.

Страдают иммунитет, внутренние органы, кости, нарушается формирование и развитие жизненно-важных систем организма. Некоторые проблемы обнаруживаются сразу, и поэтому можно быстро принять меры и помочь ребенку.

Однако мамы должны помнить о том, что отдельные последствия у недоношенных малышей, а также у деток с внутриутробными инфекциями и родовыми травмами проявляются не сразу, а с течением времени. Одно из частых осложнений - трудности с развитием речи.

Наталья Коньшина — невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, научный эксперт клиники «Прогноз», автор научно-исследовательских статей:

Все те неблагоприятные факторы, которые сопровождали малыша во время родов и вызвали, к примеру, гипоксию (нехватку кислорода) или нарушение кровоснабжения, будут особенно выраженно влиять именно на подкорковые структуры головного мозга и могут вызывать отсроченные последствия в виде нарушений формирования речи, интеллекта, коммуникации, внимания и прочих функций нервной системы, развивающихся намного позже.

Елена Кешишян, сотрудник Центра коррекции развития недоношенных детей научно исследовательского клинического института педиатрии:

Дети, которых врачи были вынуждены длительно вскармливать через зонд и долго находившиеся на искусственной вентиляции, обычно поздно начинают говорить, неправильно произносят звуки, потому что рефлексы, регулирующие тонус мышц, участвующих в произношении звуков, очень долго формируются.

Заниматься с такими детьми надо до того, как они начнут говорить, чтобы подготовить речевой аппарат к этому процессу.

Как только решены все первостепенные проблемы и здоровью и жизни малыша ничего не угрожает, следует, не откладывая, переключаться на развитие речи.

Придется запастись терпением и приложить некоторые усилия. От своевременности и правильности выполнения советов специалистов зависит, как в дальнейшем будет разговаривать ребенок.

Каждый случай требует особого подхода. В следующих публикациях мы рассмотрим подробнее, как должны поступать родители деток с особенностями в той или иной конкретной ситуации, чтобы не допустить нарушений развития речи.