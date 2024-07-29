В Африке увидеть странный автомобиль совсем не удивительно

А если и предлагаются, то они стоят дорого, и местные жители себе их позволить не могут.
Поэтому сами и создают автомобили странные автомобили.
А если и предлагаются, то они стоят дорого, и местные жители себе их позволить не могут.
Поэтому сами и создают автомобили странные автомобили.
admin
Они спят и едят на полу, считая пол мебелью. Подобно японцам ведомые духом старинных традиций многие индийцы вместо кроватей используют циновку, которую потом можно свернуть и убрать в угол.
admin
А вот женщины часто отдают предпочтение традиционному наряду сари, причем сари носят не только богатые, но и бедные индианки.
Храмова Оксана
По мнению специалистов, инфицирование плода, недоношенность и родовые травмы - это поводы для пристального внимания к речевому развитию малышей.
admin
Древние китайцы были первыми, кто открыл для себя это чудо природы примерно 5000 лет назад. Популярная легенда рассказывает о том, как молодая императрица обнаружила кокон шелкопряда в своей чашке с чаем.
admin
Из-за ограниченности её естественного местообитания, она была одним из самых востребованных и дорогих товаров на глобальном рынке.
admin
Эта процедура основывалась на древней теории о четырех жидкостях организма (кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь), баланс которых якобы определял здоровье человека.
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