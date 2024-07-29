В Африке увидеть странный автомобиль совсем не удивительно

19:40 2024-07-29
В Африке увидеть странный автомобиль совсем не удивительно

Там автомобили создают из подручных средств. Так как в странах Африки автомобильная промышленность не развита.

А если и предлагаются, то они стоят дорого, и местные жители себе их позволить не могут.

Поэтому сами и создают автомобили странные автомобили.

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