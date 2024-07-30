Вроде бы Volvo признаны скучными и безопасными «чемоданами» во всём мире

К примеру, финский «Феррари» - это уже что-то совсем дикое и из ряда вон выходящее.
Как итог, можно созерцать вот такой адский запорожец местного посола.
К примеру, финский «Феррари» - это уже что-то совсем дикое и из ряда вон выходящее.
Как итог, можно созерцать вот такой адский запорожец местного посола.
admin
Каким бы надёжным ни был механизм или элемент, возраст и пробег приводят к его износу.
admin
Там автомобили создают из подручных средств. Так как в странах Африки автомобильная промышленность не развита.
admin
Они спят и едят на полу, считая пол мебелью. Подобно японцам ведомые духом старинных традиций многие индийцы вместо кроватей используют циновку, которую потом можно свернуть и убрать в угол.
admin
А вот женщины часто отдают предпочтение традиционному наряду сари, причем сари носят не только богатые, но и бедные индианки.
Храмова Оксана
По мнению специалистов, инфицирование плода, недоношенность и родовые травмы - это поводы для пристального внимания к речевому развитию малышей.
admin
Древние китайцы были первыми, кто открыл для себя это чудо природы примерно 5000 лет назад. Популярная легенда рассказывает о том, как молодая императрица обнаружила кокон шелкопряда в своей чашке с чаем.
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