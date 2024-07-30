Вроде бы Volvo признаны скучными и безопасными «чемоданами» во всём мире

13:58 2024-07-30
Вроде бы Volvo признаны скучными и безопасными «чемоданами» во всём мире

Но каждый раз на сходке фанклуба Вольво можно увидеть всё новые придумки, не может такого автомобиля быть в природе.

К примеру, финский «Феррари» - это уже что-то совсем дикое и из ряда вон выходящее.

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Как итог, можно созерцать вот такой адский запорожец местного посола.

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