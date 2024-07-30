Вроде бы Volvo признаны скучными и безопасными «чемоданами» во всём мире

Тутовый шелкопряд — насекомое, подарившее миру удивительные и восхитительные шёлковые ткани

Древние китайцы были первыми, кто открыл для себя это чудо природы примерно 5000 лет назад. Популярная легенда рассказывает о том, как молодая императрица обнаружила кокон шелкопряда в своей чашке с чаем.