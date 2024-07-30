Старые автомобили постоянно ломаются - Отчасти правда

14:02 2024-07-30
Старые автомобили постоянно ломаются - Отчасти правда

Каким бы надёжным ни был механизм или элемент, возраст и пробег приводят к его износу.

Даже если на автомобиле мало ездят, то прокладки, сальники, сайлентблоки и другие резиновые элементы рассыхаются и приходят в негодность.

Чем старше автомобиль, тем больше у него деталей с износом.

За такой машиной нужно внимательно следить — не только вовремя обслуживать, но и регулярно проводить диагностику.

Часто старые автомобили покупают на последние деньги, поэтому своевременно ремонтировать и обслуживать их не могут.

Если такая машина попадает в руки неопытного владельца, то ему может показаться, что все старые модели постоянно ломаются.

Но это не так — просто за машиной нужно грамотно ухаживать.

Если автомобиль побывал в аварии, его лучше продать (или не покупать), так же Отчасти правда:

Всё зависит от того, в какой аварии побывал автомобиль.

Если при ударе пострадали только внешние элементы — двери, капот или бамперы, то их можно восстановить или заменить без ущерба для безопасности машины.

А если при столкновении или падении были повреждены компоненты силовой конструкции — лонжероны, рама или стойки, — то может быть нарушена геометрия кузова.

Устранить такие повреждения очень сложно. Если допустить ошибки при ремонте, то могут начаться проблемы.

Например, может быть невозможно правильно выставить углы установки колёс.

Если проводили ремонт силовой конструкции, то восстановить заводскую жёсткость металла не удастся.

То есть при повторном столкновении детали не смогут эффективно погасить энергию удара, и водитель и пассажиры могут получить травмы.

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