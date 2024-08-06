Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

14:15 2024-08-06
Британский магнат собрал коллекцию из 450 автомобилей

Коллекция авто и мотоциклов Роджера Даддинга оценивается в 40 миллионов долларов.

Роджер Иэн Даддинг – бизнесмен, основатель и хозяин компании Dudrich Holdings, международный владелец Lonsto и Studio 434.

Состояние предпринимателя оценивается в 162 миллиона фунтов стерлингов. В 2015-м году Sunday Times включила Даддинга в список самых богатых людей Великобритании.

Даддинг известен как коллекционер автомобилей. В его коллекции более 420 машин, в том числе — 24 Aston Martin Lagondas и 200 классических авто.

Чтобы коллекция  себя окупала, он создал студию 434 Ltd в Potters Bar, занимающуюся хранением и обслуживанием всех транспортных средств. А еще — организует прокат для киноиндустрии и телевидения.

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