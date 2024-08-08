В Подмосковье продают самый дорогой «Запорожец», он будет привлекать внимание в потоке современных авто

Специалисты полностью модернизировали подвеску, установили новый мотор и трансмиссию, добавили современную электронику и опции комфорта.
У «Запорожца» передняя подвеска типа Макферсон, задняя – полузависимая пружинная. Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные.
В движение машину приводит 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 84 л.с, соответствующий стандарту Евро-5.
Двигатель работает с 5-ступенчатым «роботом», который передает тягу на заднюю ось.
С места до «сотни» «Запорожец» разгоняется за 10,7 секунды, максимальная скорость – 165 км/ч.
В списке оснащения значится кожаный салон, кондиционер, медиасистема со встроенной навигацией, AUX, USB и поддержкой Bluetooth, а также ABS и ESP.
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