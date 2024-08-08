В Подмосковье продают самый дорогой «Запорожец», он будет привлекать внимание в потоке современных авто

В движение машину приводит 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 84 л.с, соответствующий стандарту Евро-5.

Двигатель работает с 5-ступенчатым «роботом», который передает тягу на заднюю ось.

С места до «сотни» «Запорожец» разгоняется за 10,7 секунды, максимальная скорость – 165 км/ч.

В списке оснащения значится кожаный салон, кондиционер, медиасистема со встроенной навигацией, AUX, USB и поддержкой Bluetooth, а также ABS и ESP.