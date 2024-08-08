В Баварии официант Оливер Штрумпфель пронес 31 кружку пива на расстояние 40 метров

11:15 2024-08-08
В Баварии официант Оливер Штрумпфель пронес 31 кружку пива на расстояние 40 метров

Общий вес кружек был 70 килограммов. Однако судьи не засчитали две кружки, потому что одну из них он уронил, а из другой вылилось пиво.

Несмотря на это, Штрумпфель побил свой же мировой рекорд, установленный им в 2014 году, когда он удерживал в руках 25 кружек.

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