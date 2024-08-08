Несмотря на это, Штрумпфель побил свой же мировой рекорд, установленный им в 2014 году, когда он удерживал в руках 25 кружек.
В Баварии официант Оливер Штрумпфель пронес 31 кружку пива на расстояние 40 метров
Общий вес кружек был 70 килограммов. Однако судьи не засчитали две кружки, потому что одну из них он уронил, а из другой вылилось пиво.
admin
Lamborghini LM002 - один из нескольких очень мощных внедорожников
Внедорожников, построенных Lamborghini в прошлом, и единственный, который был запущен в производство до появления Urus в 2017 году.
admin
Zippo car: Расцвет рекламных автомобилей в Америке 1940-х годов
Он совпал со временем, когда курение было очень модным. Чтобы максимально использовать это, производитель зажигалок Zippo заказал собственный автомобиль на базе Chrysler New Yorker 1947 года выпуска.
admin
Leyat Helica: В 1909 году француз Марсель Лейат мечтал построить самолет
Но, у него закончились деньги, поэтому вместо этого он взялся за производство самолета без крыльев – и на свет появилась Helica.
Татьяна
Ford Falcon появляется из-под многолетней пыли за 247 000 долларов на аукционе
Ford XY Falcon GT 1970 года выпуска, классическая жемчужина, более полувека скрывавшаяся под домом в Квинсленде, недавно была обнаружена и привлекла внимание автолюбителей по всей Австралии.
admin
Пивная миля: Соревнования проводятся на стадионах с кольцевой беговой дорожкой длиной 400 метров
Участники должны выпить по банке пива объемом 0,355 литра и крепостью не менее 5% перед каждым кругом. После завершения участники должны перевернуть банку, показывая, что она опустела.
admin
Британец Питер Доудсвелл зафиксировал рекорд в категории употребления большого количества пива
В течение 16,4 секунд он выпил 7 пинт пива (что составляет 3,976 литра). А за 3 часа справился с 90 пинтами (51,12 литра). Дурная затея, ничего больше добавить.
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