Британец Питер Доудсвелл зафиксировал рекорд в категории употребления большого количества пива

Конечно, вопрос о том, как можно выпить такое количество пива за один раз, вызывает удивление и вопросы.
Питер Доудсвелл стал признанным профессионалом в установке рекордов в области питания и напитков.
Конечно, вопрос о том, как можно выпить такое количество пива за один раз, вызывает удивление и вопросы.
Питер Доудсвелл стал признанным профессионалом в установке рекордов в области питания и напитков.
admin
Внедорожников, построенных Lamborghini в прошлом, и единственный, который был запущен в производство до появления Urus в 2017 году.
admin
Он совпал со временем, когда курение было очень модным. Чтобы максимально использовать это, производитель зажигалок Zippo заказал собственный автомобиль на базе Chrysler New Yorker 1947 года выпуска.
admin
Но, у него закончились деньги, поэтому вместо этого он взялся за производство самолета без крыльев – и на свет появилась Helica.
Татьяна
Ford XY Falcon GT 1970 года выпуска, классическая жемчужина, более полувека скрывавшаяся под домом в Квинсленде, недавно была обнаружена и привлекла внимание автолюбителей по всей Австралии.
admin
Участники должны выпить по банке пива объемом 0,355 литра и крепостью не менее 5% перед каждым кругом. После завершения участники должны перевернуть банку, показывая, что она опустела.
admin
Общий вес кружек был 70 килограммов. Однако судьи не засчитали две кружки, потому что одну из них он уронил, а из другой вылилось пиво.
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