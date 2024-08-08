Ford Falcon появляется из-под многолетней пыли за 247 000 долларов на аукционе

Эта необычная "находка из сарая" была продана на аукционе по ошеломляющей цене в 230 000 австралийских долларов (247 000 долларов США), подчеркивая непреходящее очарование и ценность старинных автомобилей.

Купленный своим последним владельцем примерно в 1972 году, он эксплуатировался примерно до 1976 года, после чего был отправлен в гараж, где десятилетиями оставался нетронутым и собирал пыль.

Примечательно, что, хотя автомобиль был физически неподвижен, он оставался официально зарегистрированным до 1996 года, что свидетельствует о неизменной привязанности владельца к этому классическому образцу.