Обвиняемая в покупке младенцев многодетная москвичка Юлия Логинова признала вину

Фигурантка уголовного дела о продаже новорождённых детей москвичка Юлия Логинова дала признательные показания по особо тяжкому групповому преступлению и начала активно сотрудничать со следствием.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», — передает агентство.

Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой - Наталья Патока, которая, как считает следствие, организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей.

В ходе расследования дела изъята документация из медицинских учреждений, где были рождены проданные дети, получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле детьми, а между обвиняемыми проведены очные ставки. "Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз", - отметили в правоохранительных органах.