Также сообщается, что RUTUBE в последние время возглавлял рейтинг по скачиваниям приложения в AppStore.
Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore
В RuTube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение».
admin
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024
В минувшем году Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) из-за выявленного тестами мужского набора хромосом XY.
admin
Обвиняемая в покупке младенцев многодетная москвичка Юлия Логинова признала вину
В ходе расследования дела изъята документация из медицинских учреждений, где были рождены проданные дети, получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле детьми, а между обвиняемыми проведены очные ставки.
Храмова Оксана
Как Китай меняет мировой взгляд на автомобили
Даже Илон Маск, генеральный директор Tesla, признает, что китайский автопром - серьезная угроза для мировых конкурентов и способен «уничтожить большинство автомобильных компаний в мире».
admin
Форд-спидстер нельзя назвать “гаражной самоделкой”
Его создала на базе “Фокуса” компания из северной столицы, специализирующаяся на переделке автомобилей Ford.
admin
Этот авто создал мастер из Сибири, вдохновившись знаменитым McLaren F1
О реальных сверхскоростях говорить не приходится, ведь базой для красавца стала старенькая Toyota MR2, в техническом оснащении которой творец ничего не менял.
admin
Lamborghini LM002 - один из нескольких очень мощных внедорожников
Внедорожников, построенных Lamborghini в прошлом, и единственный, который был запущен в производство до появления Urus в 2017 году.
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