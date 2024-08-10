Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore

Обвиняемая в покупке младенцев многодетная москвичка Юлия Логинова признала вину

В ходе расследования дела изъята документация из медицинских учреждений, где были рождены проданные дети, получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле детьми, а между обвиняемыми проведены очные ставки.