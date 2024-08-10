Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore

10:51 2024-08-10
Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore

В RuTube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение».

Также сообщается, что RUTUBE в последние время возглавлял рейтинг по скачиваниям приложения в AppStore.

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