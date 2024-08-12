Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу

Он был приобретен за 2 года до смерти вождя мирового пролетариата в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited).

Серебряного призрака доставили в Петроград, где он был подвергнут серьезной доработке на Путилковском заводе, именно там вместо задних колес были установлены гусеницы, а на передних — лыжи.