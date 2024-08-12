Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу

Он был приобретен за 2 года до смерти вождя мирового пролетариата в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited).
Серебряного призрака доставили в Петроград, где он был подвергнут серьезной доработке на Путилковском заводе, именно там вместо задних колес были установлены гусеницы, а на передних — лыжи.
Величайший боксер всех времен, Мухаммед Али, известный своей любовью к роскоши и стилю, был владельцем Rolls-Royce Silver Cloud III.
Этот автомобиль сопровождал его на многих публичных мероприятиях и стал символом его успеха и богатства.
Али часто говорил, что его Rolls-Royce олицетворяет его стремление к совершенству и победе.
Король рок-н-ролла не мог обойти стороной короля автомобилей.
В 1961 году Элвис Пресли приобрел Rolls-Royce Phantom V.
Этот автомобиль стал не только его любимым средством передвижения, но и настоящей звездой среди коллекции машин Пресли.
Мощный и роскошный, он идеально соответствовал образу Элвиса как иконы стиля и богатства.
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