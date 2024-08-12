Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу

12:59 2024-08-12
Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу

В коллекции музея «Горки Ленинские» в ближнем подмосковье есть уникальный экспонат — единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу.

Он был приобретен за 2 года до смерти вождя мирового пролетариата в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited).

Серебряного призрака доставили в Петроград, где он был подвергнут серьезной доработке на Путилковском заводе, именно там вместо задних колес были установлены гусеницы, а на передних — лыжи.

Изображение статьи

Величайший боксер всех времен, Мухаммед Али, известный своей любовью к роскоши и стилю, был владельцем Rolls-Royce Silver Cloud III.

Этот автомобиль сопровождал его на многих публичных мероприятиях и стал символом его успеха и богатства.

Али часто говорил, что его Rolls-Royce олицетворяет его стремление к совершенству и победе.

Изображение статьи

Король рок-н-ролла не мог обойти стороной короля автомобилей.

В 1961 году Элвис Пресли приобрел Rolls-Royce Phantom V.

Этот автомобиль стал не только его любимым средством передвижения, но и настоящей звездой среди коллекции машин Пресли.

Мощный и роскошный, он идеально соответствовал образу Элвиса как иконы стиля и богатства.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
16:27

admin

BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

BMW Group забрал награду Enlighten Award за конструкцию сиденья BMW M Visionary Materials Seat

Минималистичный и современный вид кресла подчеркивают видимые невооруженным глазом элементы каркаса.
admin
16:24

admin

«Хавэйл», тогда как в Китае название бренда звучит как «Ха фу»

«Хавэйл», тогда как в Китае название бренда звучит как «Ха фу»

Представители другой марки — Hongqi — считают, что их наименование должно читаться как «Хончи».
admin
16:22

admin

Кошачий наполнитель и обычные пиллеты помогает бороться с запотевшими окнами

Кошачий наполнитель и обычные пиллеты помогает бороться с запотевшими окнами

Хватит одного пакета, при этом предпочтение лучше отдать силикагелю, а не древесному наполнителю.
admin
12:53

admin

Генри Форд не смог устоять перед очарованием Rolls-Royce

Генри Форд не смог устоять перед очарованием Rolls-Royce

В его коллекции находился Rolls-Royce Silver Ghost, который он высоко ценил за его техническое совершенство и элегантный дизайн.
Храмова Оксана
23:39

Храмова Оксана

Можно ли купить достойную машину старше 10-15 лет и стоит ли вообще это делать

Можно ли купить достойную машину старше 10-15 лет и стоит ли вообще это делать

Найти хорошее авто с большим стажем становится все сложнее, почти все, что предлагают сегодня в интернете, на поверку оказывается нежизнеспособным хламом.
admin
10:51

admin

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore

Приложение российского видеохостинга Rutube исчезло из магазина приложений для iPhone AppStore

В RuTube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение».